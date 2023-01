Gamou de Médina Baye Keur Madiabel : Serigne Mbaye Thiam rappelle que le savoir a toujours préoccupé le marabout

Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l'Assainissement, a, lors du Gamou de Médina Baye Keur Madiabel, rappelé sa relation particulière avec la famille de son homonyme, Serigne Mbaye Niasse. Il a loué le dynamise et la détermination du défunt Barkham Niasse, qui fut un agriculteur, un acteur de développement et un visionnaire. Le défunt, initiateur de beaucoup de projets de développement, a construit des écoles, des postes de santé et assisté, régulièrement, les nécessiteux. D’après le Ministre, le savoir a toujours préoccupé le marabout, dont les ambitions recoupent celles du gouvernement. Evoquant les programmes d’assainissement et d’extension de l’eau dans les zones environnantes, Serigne Mbaye Thiam rassure, tout en promettant que des décisions sont prises pour, éventuellement, satisfaire les doléances des populations.