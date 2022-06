Gana Gueye : "Récupérer et bien préparer le Rwanda, l'important étant de gagner" Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| "L'important était les 3 points. Maintenant, faudra récupérer et bien préparer le second match qui viendra très vite, dès ce mardi face au Rwanda", a argumenté Idrissa Gana Gueye qui a reçu son standing ovation lors de sa rentrée.



