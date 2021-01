Gardien du cimetière de Yoff: Cheikh Diop gère bien l'héritage de son père

Cheikh Diop, un jeune de Grand Médine qui accompagnait son père (fossoyeur) dès le bas âge a beaucoup appris de ce dernier, bien qu'il ne jouisse pas du même rôle. A l'en croire, il offre des masques et mouchoirs aux visiteurs, ainsi que l'eau et du savon pour le lavage des mains. "Je le fais uniquement pour avoir les bienfaits d'Allah, rien de plus. Je n'ai pas de salaire, mais me contente de ce que les gens m'offrent en guise de compassion", dit-il.

Il affirme qu'à partir de cela, il parvient à entretenir sa maman et ses frères.