Gastro pendant la grossesse : un remède pour les femmes enceintes

Diarrhée, vomissements et fièvre sont les signes bien connus de la gastro. Comment soulager la diarrhée et la fièvre pendant la grossesse ? La gastro de la femme enceinte peut-elle être dangereuse ? La gastro est-elle dangereuse pendant la grossesse ?

La gastro-entérite est une maladie virale très répandue. Elle est souvent bénigne et de courte durée, mais en cas de forte fièvre, il est recommandé à la femme enceinte de prendre un avis médical. En effet, la fièvre, si elle n'est pas maitrisée, peut provoquer dès le second trimestre de grossesse, des contractions utérines et dans le pire des cas, un accouchement prématuré.



Comment soulager les symptômes d'une gastro chez la femme enceinte ?

Tout traitement médical est souvent à proscrire en cas de grossesse, tout au moins sans avis médical préalable. Lors de diarrhées importantes, il faut impérativement s'hydrater. Préférez les boissons sous forme de soupe à base de riz, de carottes ou de poireaux. Vous pouvez également consommer des pommes et des bananes, mais ne mangez pas de fruits ou légumes crus. Pour éviter les nausées et les vomissements, buvez et mangez en petite quantité mais très régulièrement. En cas de fièvre, vous pouvez prendre un bain tiède qui devrait la faire baisser ; si celle-ci persiste, consultez votre médecin.



Prévention de la gastro chez la femme enceinte

En période d'épidémie, quelques règles simples peuvent suffire à vous protéger, surtout si vous êtes enceinte.

– Lavez-vous régulièrement les mains, surtout après être allée aux toilettes, lors de la préparation des repas ou lorsque vous rentrez de courses par exemple.

– Évitez tout contact avec une personne déjà infectée.

– Lavez les fruits et légumes avant consommation.











