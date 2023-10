Genre: Parlementaires et acteurs ministériels échangent sur la promotion de l'égalité des droits et des opportunités entre les genres Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| L'Association des Juristes Sénégalaises (AJS), soucieuse de promouvoir l'égalité des droits et des opportunités entre les genres, a ouvert une session d'échange avec les parlementaires et les acteurs ministériels, ce mardi. Cet atelier prévu pour deux jours à Dakar vise à susciter un dialogue constructif autour du thème de la "Participation Politique des Femmes et le Budget Sensible au Genre". L'objectif majeur de cette session d'échange est de mettre en lumière l'importance de l'application et du respect de la loi sur la Parité et de l'égalité des droits, des responsabilités et des opportunités entre les genres.



