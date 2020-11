Gestion Obsolète à l'Assemblée : Quand Thierno Bocoum était menacé et même son bureau mystiquement miné ... « Les députés retardent ce pays », c’est le constat de Thierno Bocoum quant il était à la Commission comptabilité contrôle de l’Assemblée Nationale. Car selon lui, la gestion est très obsolète à l'Assemblée Nationale. Mais le plus ahurissant dans cet entretien avec Leral Tv c’est quand Thierno Bocoum revient sur les moments où on l’avait menacé et même mystiquement « miné » son bureau...

Après s’être imbu de ses missions et devoir dans ce poste à l’assemblée son premier constat est que sur plusieurs actions passées ou présentes, il n’y a pas de traçabilité, car même les casiers qui devaient contenir les dossiers étaient vides.



C’est ainsi qu’il a interpellé, le questeur de l’assemblée pour l’état des recettes avec ampliation au Président de l’Assemblée Nationale. C’est ainsi qu’on a commencé à essayer de rectifier mais aussi à le combattre même mystiquement. Oui dan son bureau il y trouvait « des trucs » inexplicables, mais en plus il était même menacé…



Après son départ de ce poste ^pour devenir simple député, comme un ouf de soulagement, les choses sont revenues à « l’anormal » comme si c’était le naturel…Entretien



