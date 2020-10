Gestion de la Covid-19 : des perquisitions chez Sibeth Ndiaye, Agnès Buzyn, Edouard Philippe, Olivier Véran et Jérôme Salomon Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|





D'autres perquisitions ont été menées chez le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Ces opérations se sont déroulées «sans difficulté», poursuit la même source.



Selon les informations de BFM TV, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et l’ex-porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ont également fait l’objet de perquisitions.



Enquête de la CJR



Cette vaste opération se déroule dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 3 juillet par la Cour de justice de la République (CJR) sur le délit «d’abstention de combattre un sinistre». Des dizaines de



La CJR est la seule juridiction française compétente pour juger les actions de membres ou d’anciens membres du gouvernement. Emmanuel Macron, en tant que Président de la République, est pénalement irresponsable des actes réalisés dans l’exercice de ses fonctions.



Les auditions des plaignants, parmi lesquels des représentants du collectif de médecins C19, ont démarré début septembre. Ceux-ci fustigent notamment «l'incohérence des mesures» prises au sommet de l'État ou encore «l'absence d'application des recommandations de l'OMS». L’enquête devra déterminer si



Une autre enquête menée par le parquet de Paris est également en cours, regroupant d’autres chefs d’accusation tels qu'«homicides involontaires» et «mise en danger de la vie d’autrui».



Source : Source : https://www.impact.sn/Gestion-de-la-Covid-19-des-p...

