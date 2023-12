Gestion des Inondations : Vers le développement de plateformes digitales pour ne plus habiter dans des zones non aedificandi Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2023 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

La capitale sénégalaise a abrité, ce samedi 16 décembre 2023, la finale du "Sama Dekkuway Challenge", rassemblant le Ministère de la Communication des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Sénégal Numérique et des start-ups. L'objectif principal était de mieux aborder les problématiques liées aux inondations, en utilisant notamment des données cartographiques précises. Cet environnement offrait un cadre idéal pour appréhender plus efficacement la gestion des inondations, une préoccupation majeure pour les populations.



« Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGII) a pour objectif de chercher des solutions innovantes pour lutter contre les inondations. Il s’agit de la connaissance du risque d’inondations qui sera adossée à une communication institutionnelle à une communication de masse. Ces éléments de communication vont permettre aujourd’hui à inverser d’une manière indirecte la tendance. C’est à dire au lieu que l’Etat puisse continuer à réaliser des ouvrages de drainage, que les gens mettent l’accent sur ne pas occuper les zones inondables par la connaissance du risque. Autrement dit, on va vers le développement de plateformes digitales qui permettront aux citoyens lambda de ne pas habiter dans des zones non aedificandi » a expliqué M. Madické Cissé, le Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations et Coordonnateur du Projet de Gestion Intégrée des Inondations au Sénégal (PGII).



De leur côté, les start-ups se réjouissent de la mise en avant de leurs réalisations techniques. Joe Sow, Secrétaire générale de Sen Start Up, l’Association des start-ups du Sénégal, exprime sa satisfaction. « La promotion des produits et services des start-ups, de faire en sorte qu’ils soient financés, puissent participer à des marchés publics et d’assurer la fédération de l’écosystème pour les défendre et défendre une nouvelle économie où l’innovation prend toute sa place. Aider l’Etat à aller plus, à pouvoir avoir des services plus proches des citoyens », a-t-elle lancé.



Birame Khary Ndaw

