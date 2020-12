Gestion des affaires publiques : Le président Macky Sall insiste sur la transparence et invite les ministres à faire focus sur les résultats. Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a invité le gouvernement à consacrer cette année 2021, à la relance de l'Économie nationale, en usant surtout de ce qu'il appelle "le déploiement, en mode Fast Track du PAP 2A".



Il a, à ce sujet, indiqué toute l’attention qu’il accorde à la transparence dans la gestion des affaires publiques, rappelant l'importance de privilégier toujours la transparence, notamment dans l’exécution des marchés publics.



C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à demander à chaque ministre, "de veiller aux publications des Plans et Avis généraux de Passation des marchés, conformément aux procédures et délais prescrits dans le Code des Marchés publics". Une interpellation qui devra, dans le contexte où il est soulevé, attirer l'attention des membres du gouvernement sur le souci de la transparence.



L'autre point que le chef de l'État a développé au cours de ce conseil des ministres, est la gestion axée sur les résultats. Selon le chef de l'État, c'est un élément essentiel pour mettre en œuvre les attentes des sénégalais, surtout dans des secteurs qui, aujourd'hui, demandent impérativement des résultats pressants. "La gestion axée sur les résultats (GAR) doit demeurer une priorité centrale du Gouvernement", à rappelé le président Macky Sall.



Le chef de l’État a informé le conseil, qu'il a bien examiné la synthèse des rapports annuels (2018-2019) de l’Autorité de Régulation des Marchés et qu'il a par conséquent apprécié particulièrement, le taux très satisfaisant de mobilisation et de consommation des crédits (3.111 milliards cumulés sur les 2 exercices) par les structures ministérielles sans oublier l’amélioration notable des délais de paiement des marchés publics (71 jours sur une norme internationale de 90 jours).

