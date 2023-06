Gestion des déchets: 3FPT met en place une nouvelle stratégie

Le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique, a mis en place une nouvelle stratégie sur la gestion des déchets, liée surtout, à la formation professionnelle. L’objectif vise à aider et à encourager les jeunes aux métiers des ordures ou des déchets. D’après la Directrice Générale de la 3FPT, Sophie Diop, l’atelier a été organisé sur les besoins en formation et investissement en matière de gestion durable et intégrée des déchets.