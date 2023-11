Gestion des frontières: L'élaboration d'une politique nationale officiellement, lancée

La commission nationale de gestion des frontières (CNGF) a procédé ce jeudi, au lancement officiel de l'élaboration d'une politique nationale de gestion des frontières ( PNGF). Ce concept sera structuré autour de plusieurs domaines dans le but d'améliorer la gouvernance des frontières du point de vue sécuritaire. D’après le président de la commission nationale des gestion des frontières, Amiral Oumar Wade, elle servira également d'instrument d'orientation et de mise en cohérence des activités dans des espaces frontaliers et transfrontaliers.