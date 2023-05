Gestion des inondations : Issakha Diop insiste sur la nécessité d’accélérer les travaux des ouvrages de lutte

Le ministre en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux des ouvrages de lutte contre les inondations, en cours de réalisation dans cette commune du centre-ouest du pays, avant l’installation de l’hivernage. Le ministre s’exprimait à la fin de la traditionnelle visite pré-hivernale dans le département de Dakar, dans le cadre de l’opération dite « Wadial Nawét », en présence des autorités administratives et territoriales. Cette opération vise à s’enquérir du niveau d’exécution des projets de l’Etat en matière de lutte contre les inondations, pour identifier les contraintes et anticiper sur les solutions.