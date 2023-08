Gestion des préoccupations des jeunes et des femmes: L'Agence régionale de développement de Dakar implique les collectivités territoriales Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 19:43 | | 0 commentaire(s)| À Pikine, un atelier de diagnostic et de bonne gouvernance est organisé ce week-end par l'Agence régionale de développement de Dakar. L'objectif est d'impliquer les collectivités territoriales dans la gestion des préoccupations des jeunes et des femmes afin de les retenir au niveau des régions. D’après la directrice de l'ARD, Yacine Tine, il s'agit d'une initiative visant à lutter contre l'émigration clandestine.



