Gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures: Les assurances du ministre Aïssatou Sophie Gladima aux députés

Interpellée par le député Aly Mané de la majorité parlementaire sur la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, Dr Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, aura une conséquence positive sur notre économie de façon directe et indirecte. « Conscient des enjeux liés à un tel changement, le Président Macky Sall s’est […] Interpellée par le député Aly Mané de la majorité parlementaire sur la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, Dr Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, aura une conséquence positive sur notre économie de façon directe et indirecte. « Conscient des enjeux liés à un tel changement, le Président Macky Sall s’est vite inscrit dans l’anticipation afin de mieux préparer notre pays à relever les défis », a-t-elle fait savoir, soulignant qu’entre 2018 et 2021, le chef de l’Etat a initié plusieurs concertations dans le but de renforcer le consensus national autour de la gouvernance inclusive du secteur et de la gestion des recettes issues de l’exploitation de ces ressources. De son avis, cela « a notamment permis la validation de deux principes directeurs fondamentaux, à savoir l’impératif de l’affectation intégrale des fonds collectés dans le budget de l’Etat et la création d’un Fonds intergénérationnel confié au Fonsis, par le biais d’un mandat express de l’Etat, conformément à la loi n° 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures. Mme Sophie Gladima a ajouté devant les députés que beaucoup de cadres réglementaires ont été pris pour pouvoir accompagner ce nouveau secteur. « Jeune ingénieur, géologue, Directeur de Petrosen, ministre d l’Energie, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale, le président de la République qui, très tôt, a compris qu’il fallait mettre un cadre pour accompagner les Sénégalais, qui veillent aujourd’hui que ce pétrole apporte le bonheur et la stabilité dans notre pays », a-t-elle enfin indiqué. S.G et A. SOW (Photo)



Source : Source : https://lesoleil.sn/gestion-des-recettes-issues-de...

