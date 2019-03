Gestion du Pétrole et du Gaz: Les Layènes donnent la recette pour... Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse, la communauté Layéne invite à l'unité et à la concertation pour une bonne gestion des ressources pétrolières et gazières. Selon ces derniers, c'est la meilleure des voix pour éviter toute crise liée à l'exploitation de ces ressources naturelles, qui aiguisent déjà bien des appétits de part et d'autre.



