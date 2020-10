Gestion du littoral : « Dans la conception des ouvrages d’infrastructures, nous sommes obligés de tenir compte des facteurs géologiques » (Aubin Jules Diatta, SG MITTD)

La préservation du littoral est une question qui intéresse au plus haut niveau le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.



En effet, prenant part aux concertations sur les menaces qui affectent la côte dakaroise en particulier et sénégalaise en général, le secrétaire général du ministère en question, Aubin Jules Diatta, a rappelé l’intérêt de prendre en compte dans la réalisation des ouvrages d’infrastructures, les risques géotechniques et géomorphologiques pour le maintien des ouvrages qui, laisse-t-il entendre, coûtent cher à notre pays.



Dans un contexte climatique très particulier, Aubin Diatta a fait savoir que le ministère a beaucoup travaillé pour faire face aux contre-coups, notamment avec les inondations.



Il s’exprimait, ce 26 octobre, à l’occasion d’une table ronde sur les menaces liées au littoral, organisée par le ministère des mines et de la géologie...

