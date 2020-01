Ghana: Un boxeur bat impitoyablement un spectateur lors d’un match de football (Vidéo)

Allotey a été repéré dans la vidéo virale demandant au fan de football de se déplacer de l’endroit où il se tenait avant de retirer son casque et de l’attaquer.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a exacerbé la colère du boxeur, il a fini par donner des coups de poing au visage du supporter, le faisant tomber par terre. La victime s’est retrouvée avec une coupure profonde près de l’œil après l’incident



Patrick Allotey s’éloigne plus tard. Quelques instants des spectateurs au stade ont qualifié de son acte de honteux.

Le boxeur ghanéen pourrait être sanctionné par le Ghana Boxing Authority (GBA) conformément aux règles et règlements qui interdisent aux boxeurs de lancer des coups de poing en dehors du ring.



Le boxeur a depuis presenté ses excuses à la victime et la nation.