Golf Sud : La maire Khadija Mahecor DIOUF salue l’engagement de l’ADL et appelle à pérenniser l’initiative

Dans le cadre du programme de territorialisation des politiques publiques, l’Agence de Développement Local (ADL), sous la tutelle du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, poursuit son accompagnement des collectivités locales à travers la mise en place des Bureaux Économiques Locaux (BEL). Ce projet vise à structurer et dynamiser l’économie locale en dotant les municipalités des outils nécessaires pour une gestion efficace et durable.



Une satisfaction totale de la maire de Golf Sud

Lors de la cérémonie de remise des matériels informatiques à la commune de Golf Sud, la maire Khadija Mahecor DIOUF a exprimé sa satisfaction totale et a salué l’engagement du Directeur Général de l’ADL, Diamé SIGNATE. Elle a souligné que cet accompagnement est essentiel pour le bon fonctionnement des élus locaux et a plaidé pour la pérennisation de cette initiative, qui renforce les capacités des municipalités.



Elle a également rappelé que l’ADL est un partenaire clé de la commune de Golf Sud et que son soutien contribue à structurer et booster la municipalité. Ce programme marque ainsi une avancée significative vers une gestion plus moderne et efficace des collectivités locales, avec des moyens renforcés pour répondre aux défis du développement territorial.

