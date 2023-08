Goudomp : Trois cas de suicide par noyade à Sandiniery Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

Sana Drame 60 ans, Mouskeba Mandiang 70 ans et Pape Mane se sont donné la mort par noyade à Sandiniery, village situé dans la commune de Karantaba (département de Goudomp). Le premier, après ses ablutions, un vendredi, a informé sa famille qu'il allait à la mosquée. Au lieu de se rendre à la prière, il a pris la direction du fleuve Casamance. Après moult recherches, on a retrouvé ses habits sur la berge, rapporte le correspondant de Seneweb de Goudomp. Le deuxième cas concerne une dame de 70 ans du nom de Mouskeba Mandiang qui souffrait de déficience mentale. C'est après plusieurs recherches vaines que le corps sans vie de la dame a été refoulé par les eaux du Casamance. Le dernier cas en date est celui d'un jeune âgé de 24 ans porté disparu depuis le mercredi 23 août. Les recherches dans les localités voisines n'avaient rien donné. Ce n'est que le vendredi dernier que les conducteurs du bac assurant la desserte fluviale Sedhiou – Sandiniery ont aperçu un corps sans vie flottant sur les eaux.

Selon nos confrères, les forces de sécurité alertées se sont déportées sur les lieux pour récupérer le corps qui a été acheminé à Samine pour autopsie, avant son enterrement le même jour sur le rivage du fleuve. Pape Mane était célibataire sans enfant. Il y a quatre mois, il était le seul soutien de ses vieux parents, informe son oncle paternel Bacar Mane. Grand joueur de football, il assurait avec succès le n°0 de l’équipe du village jusqu’en avril dernier, mois au cours duquel il est tombé malade, souffrant de déficience mentale. « Nous l’avons emmené partout pour les besoins de ses soins. Nous le surveillions avec attention, mais malheureusement, le mercredi dernier, il est sorti seul nuitamment. Nos recherches dans les villages voisins ne nous ont rien apporté jusqu’au vendredi dernier où l’on nous a informés que son corps a été découvert à l’embarcadère », rapporte Bacar Mane sur Seneweb. Aujourd’hui, les deux parents du défunt Pape Mane sont dans le désespoir, n’ayant plus de soutien depuis la maladie de leur fils suivie de sa mort. Aucune autorité locale ne s’est encore présentée à la maison mortuaire pour des condoléances.



Source : Source : https://lesoleil.sn/goudomp-trois-cas-de-suicide-p...

