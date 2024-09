Gouvernance des ressources naturelles : La Fao expose sur la gouvernance des ressources naturelles et la gestion de la biodiversité Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| Des responsables en gestion de l'environnement d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone, participent à un atelier de la FAO, visant à améliorer la gouvernance des ressources naturelles et la gestion de la biodiversité. Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux, tels que la déforestation, l'exploitation non durable des pêcheries et la nécessité d'adopter des principes de transparence et d'équité, pour faire face aux défis environnementaux.



