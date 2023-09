Grand Magal de Touba: IQRA implantée dans divers endroits stratégiques facilite des retrouvailles entre les égarés et familles Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2023 à 23:46 | | 0 commentaire(s)| Le Grand Magal de Touba draine des impressionnante. Une forte concentration humaine est régulièrement constatée lors de cet évènement. Mais, des enfants la plupart s’égarent et se retrouvent perdus de vue par leurs parents. Pour mieux aider à les retrouver, il a été mis en place IQRA qui se charge de garder les enfants perdus qui ne savent plus où s’orienter. Accompagné dans cette tâche par des structures de veille des enfants, cette entité, remplissant une tâche importante dans la facilitation des retrouvailles, entre les égarés et famille, dispose d’emplacement stratégique dans différents endroits de la ville sainte.



