Grand Théâtre: Cérémonie de Remise de diplômes de l'Institut Al Mouyassar

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2024 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

L’Institut Coranique Al Mouyassar organise la 11ème édition de sa cérémonie de remise des diplômes aux "Hafiz" du Saint Coran, le 8 septembre prochain au Grand Théâtre National. Il s'agit de célébrer le savoir et la dévotion de ces jeunes apprenants, dont le parcours est marqué par des années de rigueur et de dévouement. Les autorités religieuses, les parents, et l’ensemble des fidèles sont invités à assister à cette cérémonie qui, par sa solennité, rend hommage non seulement à l’ensemble de la Oumma islamique mais aussi à notre Prophète et nos Khalifes généraux. En effet, la journée sera marquée par des allocutions de personnalités religieuses, des récitations du Coran par les lauréats, et des prières pour la paix et la prospérité de la communauté musulmane.