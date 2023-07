Grand-Yoff: La saison hivernale s'annonce mal pour les riverains

Lundi 3 Juillet 2023

La saison hivernale ne s'annonce pas bien pour les riverains de Grand-Yoff, plus particulièrement ceux qui résident dans le quartier d'Arafat. Après la première pluie enregistrée sur tout Dakar, ce matin, on note des ruelles bondées d'eau à Grand-Yoff. D’après les riverains trouvés sur place, cette situation constatée lors des saisons hivernales, n'est pas nouvelle dans cette localité. Elle est due aux mauvaises canalisations mises en place. Ce qui leur cause d'énormes désagréments, sans oublier des risques sur leur santé. En plus, elle affecte leurs activités économiques.