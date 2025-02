Grand-Yoff: Rougui Ciss "glou glou" arrêtée par la police, son copain recherché Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a démantelé un gang spécialisé dans le vol avec violence. À cet effet, Mamadou Dia et Rougui Ciss, alias Glou Glou, ont été arrêtés au centre de santé Nabil Choucair. Un troisième suspect, en fuite, est activement recherché. Grand-Yoff a été le théâtre d’une agression audacieuse. Deux malfaiteurs à moto ont attaqué la commerçante H. Mendy, lui dérobant un sac contenant son téléphone et 70 000 francs CFA. Les deux agresseurs ont finalement été stoppés dans leur fuite. Blessé après une chute, Mamadou Dia a été appréhendé par des riverains. Contre toute attente, Henry Nicolas a alors surgi, brandissant une machette pour tenter de libérer son complice de force. Henry Nicolas a conduit Mamadou Dia au centre de santé Nabil Choucair et a demandé à sa petite amie, Rougui Ciss, surnommée Glou Glou, de rejoindre l’hôpital pour veiller sur lui, avant de prendre la fuite, selon une source proche de l’enquête relayée par Seneweb. L’affaire a pris de l’ampleur lorsque H. Mendy a relaté son agression aux policiers de Grand-Yoff. Suite à sa déclaration, les hommes du commissaire Khouma ont inspecté plusieurs structures sanitaires pour retrouver le malfaiteur blessé. C’est au centre de santé Nabil Choucair que les forces de l’ordre ont interpellé Mamadou Dia ainsi que Rougui Ciss, la compagne du fugitif. Interrogée sur procès-verbal, Rougui Ciss, alias Glou Glou, a reconnu qu’elle se trouvait à l’hôpital pour assister Mamadou Dia, à la demande de son petit ami Henry Nicolas. Elle a révélé que ce dernier lui avait confié l’échec de leur coup et la blessure de son complice. À l’issue de l’enquête, Mamadou Dia a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyen roulant et d’armes blanches. Rougui Ciss est, quant à elle, poursuivie pour recel de malfaiteurs et complicité. Pour rappel, Rougui Ciss a été mise en lumière par un jeune artiste de Grand-Yoff. Son morceau, devenu viral sur TikTok, a séduit des milliers d’utilisateurs avec son refrain accrocheur : « Nga nane sa niary vody takk sa simm mouy daw ».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78964-grand-yoff-rou...

Accueil Envoyer à un ami Partager