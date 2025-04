Grand complot déjoué au Burkina : Abidjan au cœur des soupçons Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Burkina Faso Atlanticactu/ Complot/ Abidjan/ Serigne Ndong Le ministre burkinabè de la Sécurité a annoncé que les services de sécurité ont récemment déjoué une tentative de déstabilisation du pays. Selon les autorités de Ouagadougou, les instigateurs prévoyaient de lancer un assaut contre le palais présidentiel le 16 avril 2025. Des responsables religieux et traditionnels auraient […] Burkina Faso Atlanticactu/ Complot/ Abidjan/ Serigne Ndong Le ministre burkinabè de la Sécurité a annoncé que les services de sécurité ont récemment déjoué une tentative de déstabilisation du pays. Selon les autorités de Ouagadougou, les instigateurs prévoyaient de lancer un assaut contre le palais présidentiel le 16 avril 2025. Des responsables religieux et traditionnels auraient été sollicités pour convaincre certains officiers de se joindre à ce projet. Cette nouvelle tentative serait attribuée à des officiers et soldats déserteurs, actuellement en fuite vers la Côte d’Ivoire, considérée comme leur « base opérationnelle ». Tout a commencé par l’interception de communications entre un officier burkinabè et des chefs terroristes, selon le ministre. L’enquête qui a suivi a mis au jour un vaste complot visant à provoquer un « chaos total » dans le pays, dans l’objectif de le placer sous contrôle d’une organisation internationale. L’officier Abdramane Barry, affecté au bataillon de la justice militaire, est accusé d’avoir transmis des informations sensibles aux groupes terroristes, notamment sur les positions des forces de sécurité intérieure, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), et sur les opérations militaires en cours. L’objectif présumé était d’intensifier les attaques pour inciter la population à se soulever contre le pouvoir en place. Un groupe de soldats prévoyait d’attaquer la présidence le mercredi 16 avril, mais leur plan a été révélé grâce à des signalements provenant d’autres militaires et de membres des VDP, indique le commissaire Mahamadou Sana. Plusieurs officiers ont été arrêtés, tandis que d’autres ont pris la fuite vers la Côte d’Ivoire. « Tous les cerveaux de cette opération en fuite sont localisés en Côte d’Ivoire, notamment Abdramane Barry. Le complot se poursuit activement depuis leur centre de coordination basé à Abidjan », a précisé le ministre de la Sécurité.



Source : Source : https://atlanticactu.com/grand-complot-dejoue-au-b...

Accueil Envoyer à un ami Partager