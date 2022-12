Grand reportage / Précarité dans le monde rural: Boustane Lo n'est pas une exception

Vendredi 9 Décembre 2022

Les habitants de Boustane Lo, surtout les femmes ne savent plus à quel saint se vouer. Interpellées par l'envoyée spéciale de Leral, elles affirment prendre les cars pour se rendre à Gossas, uniquement pour les visites prénatales, et même pour accoucher. La principale cause est l'absence d'infrastructures sanitaires. Cette précarité impacte sur leurs ménages car l'activité principale étant les travaux champêtres qui ne nourrit plus...sa femme.