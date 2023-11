Grande journée culturelle Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké: Témoignage du Marabout sur TvS-Makhtar Diène

Lors de la grande journée culturelle Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, il a été porté un témoignage élogieux sur TvS-Makhtar Diène. Le marabout a souligné la dimension et la volonté de l’homme et sa proximité avec la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Il se rappelle du premier voyage à la Mecque du Chef de l’Etat Macky Sall après sa première élection présidentielle et des échanges, tenus secrets.