Grave accident entre Keur Madiabel et Wack Ngouna: Le bilan passe à 7 morts

Jeudi 30 Janvier 2025

Un tragique accident s’est produit à hauteur du village de Keur Abdou Diaffé, dans la commune de Keur Mandongo, non loin du village de Ndiaye Gorko, situé dans la commune de Wack Ngouna. Le bilan provisoire, qui a évolué, fait désormais état de 7 décès, informe "DakarActu".



La collision a impliqué un véhicule de type "7 places" en provenance de Ndiayane Gorko, plus précisément de Wack Ngouna et un pick-up venant de Kaolack. Les six victimes se trouvaient dans le véhicule de type "7 places".

