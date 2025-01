Grève de 48h annoncée par le Saes dans l’enseignement supérieur, les 13 et 14 janvier 2025 Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau National (BN) du SAES constate que, malgré l’élargissement de l’assiette de cotisation pour la retraite, l’instauration d’un régime complémentaire, et l’augmentation de la charge statutaire des enseignants de 20 % sans compensation financière, les pensions de retraite ne sont toujours pas versées aux ayants droit des enseignants-chercheurs et […] Sénégal Atlanticactu/ SAES/ Saliou Ndong Le Bureau National (BN) du SAES constate que, malgré l’élargissement de l’assiette de cotisation pour la retraite, l’instauration d’un régime complémentaire, et l’augmentation de la charge statutaire des enseignants de 20 % sans compensation financière, les pensions de retraite ne sont toujours pas versées aux ayants droit des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. Malgré plusieurs alertes au gouvernement depuis près de cinq ans, la situation reste inchangée. Face à cela, le SAES intensifie ses actions, selon Dakaractu. En conséquence, le syndicat annonce une grève de 48 heures pour les lundi 13 et mardi 14 janvier 2025, afin de réclamer l’application du décret modifiant le Décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020, qui crée une allocation spéciale de retraite pour les enseignants et chercheurs des universités. Ce décret a été examiné et adopté lors du Conseil des Ministres du 28 février 2024.



Source : https://atlanticactu.com/greve-de-48h-annoncee-par... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

