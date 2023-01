Grève des travailleurs routiers du Sénégal: Dakar Dem Dikk interpelle les autorités étatiques sur la sécurité de ses bus

Le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk a échangé ce matin, sur la place de leur entreprise dans le transport urbain et interurbain. Mais aussi, sur les 22 mesures prises par le gouvernement et la grève illimitée, décrétée par le syndicat des transports routiers du Sénégal. Ainsi, il interpelle l'Etat à respecter ses engagements concernant l'achat de 1 400 bus promis pour assurer le transport des Sénégalais. Et, face à la menace de grève des syndicats des transporteurs, prévu demain, les syndicalistes demandent aux autorités de prendre les dispositions sécuritaires nécessaires.