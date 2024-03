Grosses surprises : Audio fuité, Sonko et Diomaye bientôt libres, Aissatou Diop Fall révèle tout Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 16:28 | | 1 commentaire(s)| Sur le plateau télévisuel de S7 Tv, Aissatou Diop Fall est revenu sur l’actualité du moment, en cette période de veille de campagne. Même si d’emblée, elle souligne qu’elle veut s’éloigner des devants de la scène médiatique car ayant décliné plusieurs invitations ou interviews, sur l’Audio fuité, la libération de Ousmane Sonko et du candidat Diomaye Faye, elle parle sans détour et fait même des révélations….



Accueil Envoyer à un ami Partager