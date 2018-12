Groupe consultatif de Paris 2018 : En direct du siège de la Banque Mondiale avec Macky Sall sur la phase 2 du PSE

Au moment où ces lignes sont écrites, le Président Macky Sall réunit au siège de la Banque mondiale, à Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal, en vue de lever 4.684 milliards de francs CFA pour le financement du Plan d’actions prioritaires (PAP) 2019-2023, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du Plan Sénégal émergent (PSE) d’un montant global de 14.098 milliards francs CFA.



Sur les réseaux sociaux, le chef de l’Etat a partagé quelques notes qui laissent à penser que la moisson est partie pour être bonne. "Je suis fier de notre pays à qui la communauté internationale a renouvelé sa confiance. La présence massive et les interventions des partenaires au Groupe consultatif confortent notre pays dans son option d'une croissance soutenue pour l'émergence et une prospérité partagée".



