Guédiawaye : Plaidoyer des femmes handicapées pour l'Égalité des chances et l'application de la loi d'Orientation sociale Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 17:40 | | 0 commentaire(s)| Les femmes handicapées de Guediawaye, militent en faveur de l'égalité des chances et appellent à l'application de la loi d'orientation sociale. Le comité des femmes de la Fédération Sénégalaise des Associations des Personnes Handicapées (FSAPH), lance un plaidoyer pour l'intégration des femmes handicapées dans la Couverture Maladie Universelle (CMU). Lors d'un atelier de réflexion ce mardi à Guediawaye, la structure alerte sur les difficultés auxquelles font face ces femmes et exhorte à la mise en œuvre de la législation sociale en vigueur.



