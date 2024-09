Guédiawaye : Plus d'une centaine de familles réclament leurs terrains Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 08:13 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des victimes du lotissement Baïdy Seye de Guédiawaye est très remonté contre les autorités étatiques. Cela fait plusieurs moments que les victimes courent derrière leurs terrains acquis légalement des mains de feu Baïdy Seye, ancien maire de Ndiareme Limamou Laye. Face a la presse ce dimanche 1 septembre 2024 le collectif a brandi un mémorandum adressé aux nouvelles autorités pour leur faire part de la situation difficile que vivent les victimes du lotissement Baïdy Seye.

Selon leur président Cheikh Aliou Mbaye, l'objectif de ce mémorandum est de sensibiliser les autorités sur le litige foncier qui éclate sur le littoral. Ces familles qui avoisinent une centaine interpellent le président de la république Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sur ce « scandale » foncier qui selon eux, constitue une bombe sociale au niveau de Guédiawaye.



Ainsi, face à la volonté de certains prédateurs fonciers de s'accaparer de leurs terrains, ils alertent et avertissent l'Etat du Sénégal sur leur volonté de se battre jusqu'à la satisfaction totale. Selon leur porte-parole, cette situation affecte aujourd'hui, plus de deux cents (200) pères de familles.



Ibrahima Khalil Dieme



