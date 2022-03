Guerre en Ukraine - Moscou menace de cibler les livraisons d’armes occidentales

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a menacé samedi les États-Unis, affirmant que la Russie pourrait prendre pour cible leurs livraisons d’armes à l’Ukraine, où l’armée russe avance depuis deux semaines.



« Nous avons averti les États-Unis que la livraison d’armes qu’ils orchestrent depuis un certain nombre de pays n’est pas seulement un geste dangereux, c’est un acte qui fait des convois mentionnés en cibles légitimes », a averti Sergueï Riabkov dans une interview à la chaîne télévisée Pervy Kanal.



Il a notamment cité les systèmes de défense aérienne portables et les systèmes de missiles antichars.



M. Riabkov a également déclaré que les « garanties de sécurité » demandées par la Russie à l’Occident, dont l’assurance que l’Ukraine ne rejoindrait jamais l’OTAN, n’étaient plus valables.



« La situation a changé complètement. La question est désormais d’obtenir la mise en œuvre des objectifs de nos dirigeants », a-t-il affirmé, en référence à la « démilitarisation » de l’Ukraine que réclame le Kremlin.



« Si les Américains y sont disposés, nous pourrons bien sûr reprendre le dialogue », a-t-il néanmoins ajouté, précisant que Moscou était prête notamment au sujet des accords Start de limitation des arsenaux nucléaires. « Tout dépend de Washington », a-t-il dit. (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Guerre-en-Ukraine-Moscou-men...