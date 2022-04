Guerre en Ukraine - Zelensky veut toujours rencontrer Poutine, Blinken et Austin à Kyiv dimanche Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé de nouveau samedi à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine « pour mettre fin à la guerre ».



« Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin », a affirmé M. Zelensky lors d’une conférence de presse à l’intérieur d’une station de métro du centre-ville de Kyiv, répétant qu’« il n’avait pas peur de rencontrer » (M. Poutine) si cela permettait de parvenir à un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine.



« J’ai insisté dès le début sur les négociations avec le président russe », a-t-il rappelé. Et d’ajouter : « Ce n’est pas que je veux (le rencontrer), c’est que je dois le rencontrer de façon à régler ce conflit par la voie diplomatique ».



« Nous avons confiance en nos partenaires, mais il n’y a aucune confiance avec la Russie », a-t-il toutefois déclaré.



Le président ukrainien a par ailleurs prévenu que Kyiv abandonnerait les négociations avec Moscou si les militaires ukrainiens retranchés dans le vaste complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol dans le sud-est de l’Ukraine sont tués par l’armée russe.



« Si nos hommes sont tués à Marioupol et si des pseudo referendums sont organisés dans la région de Kherson (sud, NDLR), alors l’Ukraine se retirera de tout processus de négociation », a-t-il affirmé.



Prêt à échanger des militaires



Il s’est aussi dit « prêt » à « un échange de nos militaires qui défendent Marioupol », sous « n’importe quel format », pour sortir « ces gens qui se trouvent dans une situation horrible, encerclés ».



Il a précisé que « le dernier contact » avec les soldats retranchés dans les souterrains de l’immense usine Azovstal remontait « à il y a une heure ».



« Aujourd’hui est l’un des jours les plus durs » depuis le début du siège russe sur Marioupol, début mars, a-t-il dit.



Visite de Blinken dimanche



Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra à Kyiv dimanche, a aussi annoncé samedi le président ukrainien, deux mois jour pour jour après le début de l’invasion russe.



« Demain, des officiels américains viendront chez nous : je rencontrerai le secrétaire à la Défense (Lloyd Austin) et Antony Blinken », a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse organisée dans une station de métro sur la place centrale de Kyiv. Ce sera la première visite officielle de représentants du gouvernement américain en Ukraine depuis le 24 février.



Décision « illogique » de Guterres



Le président ukrainien a dénoncé la décision « illogique » du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres de se rendre à Moscou mardi, deux jours avant d’aller à Kyiv.



« C’est simplement erroné d’aller d’abord en Russie, puis en Ukraine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée dans une station de métro sur la place centrale de Kyiv. « Il n’y a aucune justice et aucune logique dans cet ordre », a-t-il déploré.





Source : Source : https://www.impact.sn/Guerre-en-Ukraine-Zelensky-v...

