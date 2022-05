Guerre en Ukraine : le "fantôme de Kiev" aurait abattu une quarante avions de chasse russes

L’armée de l’air ukrainienne a reconnu samedi que “le fantôme de Kiev” n’existait pas, après avoir suggéré le contraire par le passé. Mais ce mythe d’un pilote anonyme qui aurait abattu à lui seul des dizaines d’avions russes illustre l’efficacité et les objectifs de la propagande ukrainienne.



Le “fantôme de Kiev” n’est plus. L’armée de l’air ukrainienne a mis un terme, samedi 30 avril, au mythe de cet “as” des airs qui aurait abattu à lui seul plus de quarante avions de chasse russes depuis le début de la guerre.



“Le ‘fantôme de Kiev’ est une légende de super-héros créée par des Ukrainiens ! Il faut le voir comme une représentation collective des pilotes de la 40e brigade d'aviation tactique. Ce sont eux qui protègent le ciel de la capitale et peuvent surgir soudainement là où l’ennemi ne les attend pas”, a affirmé l’armée de l’air sur sa page Facebook.



Cette confession met fin à plus d’un mois de ferveur sur les réseaux sociaux – souvent entretenue par les autorités ukrainiennes elles-mêmes – et de supputations autour de l’identité et de l’existence de ce “fantôme” héroïque, dépeint comme le pire cauchemar des pilotes russes. L'armée n'a pas précisé pourquoi elle avait fini par lever le voile sur cette campagne de propagande.







Un “fantôme” qui apparaît dès le premier jour de l'invasion russe

La veille encore de l’aveu de l’armée ukrainienne, plusieurs médias – y compris le Times britannique – affirmaient avoir identifié le célèbre fantôme. Pour eux, il s’agissait du major Stepan Tarabalka, un pilote ukrainien mort au combat le 13 mars et qui a reçu le titre honorifique de “héros ukrainien” pour ses faits d’armes aériens.





L’empressement de découvrir l’identité de ce “fantôme” peut se comprendre. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, ce pilote a été érigé en “symbole de la résistance ukrainienne à l’envahisseur”, rappelle Yevgeniy Golovchenko, spécialiste de la désinformation russe et des mécanismes de propagande à l’université de Copenhague.



Il apparaît dès le 24 février dans une série de tweets postés par un internaute bosniaque suivi par plus de 70 000 abonnés et se décrivant comme “un enthousiaste des affaires militaires”. Cet observateur s’émerveille devant les manœuvres aériennes d’un MIG-29 de l’armée ukrainienne.



Au fur et à mesure des retweets, ces premières vidéos se sont enrichies de récits sur les exploits militaires de ce “fantôme de Kiev” qui aurait abattu six avions russes en moins de 30 heures de combat. La création de ce mythe “vient en partie de la population ukrainienne. Je me souviens d’un ami à qui j’ai parlé au lendemain du début de la guerre qui m’a affirmé avoir vu de ses propres yeux le ‘fantôme de Kiev’”, raconte Yevgeniy Golovchenko.



Les autorités et responsables politiques ukrainiens ont sauté sur l’occasion de conférer un vernis de légitimité aux aventures de ce justicier des airs. Le gouvernement a ainsi posté une vidéo, le 27 février, de ce “pilote de MIG-29 anonyme” qui aurait déjà abattu dix avions russes. Plus tard, il a été établi que les images utilisées étaient extraites d’un jeu vidéo.



