Guinée : 2 autres ex-ministres d'Alpha Condé écroués pour corruption

La justice guinéenne a annoncé jeudi l'inculpation et la mise en détention de deux ex-dirigeants supplémentaires alors que les poursuites judiciaires pour corruption se multiplient contre les proches du président déchu Alpha Condé depuis le coup d'État militaire de septembre à Conakry. "Amadou Damaro Camara et Lounceny Camara sont sous mandat de dépôt et ils viennent d'être envoyés en prison", a déclaré à la presse le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), Aly Touré.



Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, et Loucény Camara, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ancien ministre de l’Hôtellerie et du Tourisme, ont été inculpés pour des faits présumés de "détournement de deniers publics", "enrichissement illicite", "blanchiment de capitaux", et "corruption", a indiqué M. Touré.



Tous deux sont des membres importants du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), le parti d'Alpha Condé, qui a été président de fin 2010 jusqu'à sa chute en 2021. … L'incarcération et la mise en examen des deux hommes porte à au moins neuf le nombre de responsables de l'ancien pouvoir. (AfricaNews/AFP)

