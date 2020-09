Guissé clashe Macky: Est-il déçu de son compagnonnage avec le président de l'APR?

S'il y a un leader politique exclusif.net mémorise bien son parcours, c'est le président du Mouvement culturel pour le salut du Sénégal « Fulla ak Fayda » (Mcss) Abdoulaye Mamadou Guissé. Cet ancien chargé de l’organisation du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), avait transhumé vers Benno Book Yaakaar au mois mars 2018 pour soutenir la candidature de Macky Sall en 2019.





Voilà un an apres la victoire de Macky Sall, le Patron de l’Observatoire de la musique et des arts (OMART), qui attendait un poste n'a rien obtenu.



En parcourant l'interview qu'il a accordé nos confrères de Voxpolli on sent la frustration. D'ailleurs sur une question qui revient souvent, le président du Mouvement culturel pour le salut du Sénégal (MCSS) «Fulla ak fayda» est catégorique: c’est Macky Sall lui-même qui disait que Me Wade ne devait pas songer à un 3e mandat. Et Abdoulaye Mamadou Guissé n’a pas été tendre avec le potentiel candidat Macky Sall.



« Aujourd’hui, Macky Sall peut dire ce qu’il veut, mais ce que nous retenons c’est que la Constitution a été verrouillée. Lui qui demandait à Me Wade de ne pas faire un 3e mandat, s’il essaie de le faire et que ses théoriciens le théorisent malhonnêtement, ça veut dire que Macky Sall tomberait dans l’oubli et la disgrâce ».



« Je ne dirais pas qu’il respecte sa parole, parce que sa parole à mon avis, n’a pas de valeur. Mais qu’il respecte la Constitution sénégalaise. Tout ce qu’il vous dit si ce n’est que je suis fou amoureux de Marème Faye Sall, ce n’est pas la vérité ».



« Donc, nous devons prendre les propos de Macky Sall par des pincettes. Sur le plan constitutionnel, il n’a pas droit de se présenter pour une 3e fois. S’il le fait, les Sénégalais vont prendre leurs responsabilités ».

