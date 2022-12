Guy M. Sagna : "On fait du business sur le dos des paysans, un audit sérieux du matériel agricole s'impose" Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Décembre 2022 à 06:28 | | 0 commentaire(s)| Face au ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, le député Guy Marius Sagna a insisté sur la nécessité de faire un audit rigoureux du matériel agricole. Le parlementaire fonde son argument sur des détournements présumés de semences, d'engrais et de matériel agricole destiné aux agriculteurs. « Il faut un audit sérieux du matériel agricole. Parce que la plupart du matériel destiné aux agriculteurs, ne leur parvient pas. Il y a des gens qui font leur business sur le dos des pauvres paysans », a dénoncé le député...



