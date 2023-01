Guy Marius Sagna : " Nul ne doit être opprimé pour des intérêts personnels..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

En soutien à ces jeunes et à ces vieux qui n'ont plus espoir et confiance au régime en place, Guy Marus Sagna estime inconcevable de sacrifier ces Sénégalais, au moment où on assiste à des détournements de deniers publics. Selon lui, le combat est à porter et nul ne doit être opprimé pour des intérêts personnels.



Propos recueillis par Coura Ka/Augustin KA