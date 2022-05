Guy Marius et Capitaine Touré : Les mises en garde du ministre des Collectivités Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Après le chef de l’Etat, c’est au tour de son ministre des Collectivités territoriales de s’exprimer sur les recrutements de Guy Marius Sagna et de l'ex capitaine Touré, à la ville de Dakar. Pour lui, ces deux nouveaux collaborateurs de Barthélémy Dias ne peuvent percevoir de salaires.



«Les collectivités territoriales sont des démembrements de l’Etat. Depuis le 8 janvier, aucune collectivité territoriale n’a le droit de faire des recrutements qui ne sont pas conformes à l’organigramme type. Elles ne peuvent pas le faire. Car aucun inspecteur du Travail ne signera le contrat de travail, aucun percepteur municipal ne procédera au paiement du salaire.



Donc si vous avez un contrat et que la perception municipale ne vous paye pas, il n’y a pas de recrutement. Si vous avez, cependant, votre ami, vous le recasez dans un bureau de libre que vous avez dans votre mairie, à la fin du mois vous le payez de votre propre poche, il ne fait pas partie du personnel. Il ne peut pas avoir de bulletin de salaire. Ce n’est pas possible.»





