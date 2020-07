Habitat Social: L’APRES lance le projet Cité de la Presse du Sénégal (CPS)

Initié par l'APRES (Association de la Presse pour l'Entraide et la solidarité), ce projet « Cité de la Presse du Sénégal » vise à permettre aux acteurs des médias l'accès à un logement. C'est dans ce cadre que l'Association a entrepris une série de rencontres avec les autorités étatiques et les partenaires au développement. Ainsi, une délégation conduite par son Président Sambou BIAGUI a été reçue ce Mercredi 22 Juillet par le Directeur général de la Sicap, Mamadou Kassé. Ce dernier, futur ambassadeur de l'APRES s'est engagé à accompagner les journalistes et acteurs de la presse pour la concrétisation du projet CPS. Le Président de l'APRES, après avoir présenté la délégation, a expliqué les difficultés auxquelles les professionnels des médias du Sénégal font face notamment l'acquisition d'un logement. Ensuite, Sambou Biagui est revenu sur les deux projets phares à savoir : l'habitat social avec la création d'une coopérative d'habitat des journalistes et techniciens des médias et la création d'une mutuelle de santé en collaboration avec l'Agence de Couverture maladie universelle (CMU). Dans sa réponse, Le Directeur Général de la SICAP, Mamadou KASSE a adressé ses vifs et sincères remerciements à tous les membres de l'APRES avant de s'engager à accompagner l'Association dans la mise en œuvre de ces deux grands chantiers particulièrement celui dans le domaine de l'habitat qu'il connait le mieux. Au cours des échanges, des pistes de travail et de réflexion ont été abordées pour plus d'efficacité dans sa mise en œuvre. Il s'agit notamment de s'appuyer sur la Couverture Maladie Universelle CMU, du Found raising ou la mobilisation de fonds pour le financement des projets. Sur toutes ces questions, Mr Kassé s'est engagé à accompagner les journalistes et promet d'organiser une rencontre avec le Ministre de l'Habitat Abdou Karim Fofana qui, selon lui est très sensible sur ce genre de questions. Aussi, le Dg de la Sicap s'est engagé à soutenir l'APRES pour l'acquisition de parcelles au Lac Rose dans le cadre du Programme des cent mille logements. Egalement, Mr Kassé promet une autre rencontre avec Doudou KA du FONGIP afin de voir les silutions qui s'offrent à l'APRES avec les fonds de garantie du logement. Ce que Issa SALL, conseiller du Président, a salué avant de décliner cette commune volonté de travailler en toute intelligence pour fédérer les hommes de média avec comme seul objectif de relever le pari contre la précarité des membres et sympathisants de cette organisation. Pour ce faire il faut assurer aux Hommes de de média un habitat descend et une bonne couverture médicale. Saluant la démarche stratégique de l'APRES, la Conseillère du Président Jacqueline BOCOUM, a axé sa communication sur cette nouvelle association qui vient combler un vide dans la presse sénégalaise, notamment les questions sociales. Le reste de la délégation de l'APRES était composé du vice-président Amadou Kanouté, du Secrétaire Général Abasse SOW, du Président de la Commission Habitat Malamine Fernandez et de KAIRE DIA Trésorier Général Adjoint. Pour cet engagement significatif, l'APRES a décidé de décerner sa première écharpe au Dg de la SICAP Mamadou Kassé à l'occasion d'une cérémonie officielle prévue après la fête de la tabaski. Dakar24sn.com



Source : Source : https://dakar24sn.com/2020/07/23/habitat-social-la...

