Hajj et Omra à La Mecque : Pourquoi choisir le vol direct de 7 heures d'Air Sénégal ? selon Adja Ouraye Thiam Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Adja Ouraye Thiam met en avant la rapidité, l'efficacité et la rigueur offertes par Air Sénégal. En tant que compagnie nationale, Air Sénégal s'engage à fournir un service de qualité et sécurisé pour les pèlerins se rendant à La Mecque.



Soulignons également l'absence de retard de vol et la garantie de la sécurité des bagages, ce qui renforce la confiance des passagers. De plus, les personnes à mobilité réduite bénéficient d'une prise en charge exemplaire de la part de l'équipage.



Adja Ouraye Thiam exhorte donc les agences de pèlerinage et les citoyens modèles à choisir Air Sénégal pour leurs voyages de Hajj et Omra, contribuant ainsi au développement du transport aérien du Sénégal. Optez pour Air Sénégal et voyagez en toute confiance vers votre destination sacrée, sans compromis sur la qualité et le service.

Accueil Envoyer à un ami Partager