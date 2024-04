Hausse des tarifs douaniers sur les carreaux: L'ACCIS dénonce et lance un appel au nouveau président Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2024 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| L'Association des Commerçants de Carreaux du Sénégal (ACCIS) exprime sa vive réprobation suite à une augmentation de plus d'un million 500 mille FCFA sur les tarifs douaniers d'un conteneur de carreaux. Ils accusent les autorités douanières de chercher à créer des tensions avec le nouveau régime et en appellent au président Bassirou Diomaye Faye pour annuler cette mesure sous peine de recourir à toutes les actions nécessaires.





