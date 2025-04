Hivernage 2025 : le compte à rebours est lancé, l’État fixe le 15 juillet Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Hivernage/ Cheikh Tidiane Dieye/ Serigne Ndong Le Sénégal a lancé son plan national de lutte contre les inondations en vue de l'hivernage 2025. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a dirigé une réunion du Comité national de gestion des inondations pour anticiper les risques et renforcer la coordination. L'État dispose désormais d'une cartographie complète des zones inondables et prévoit des mesures ciblées : stations de pompage, réhabilitation d'ouvrages, etc. Un nouveau radar météorologique à Diamniadio permettra une meilleure prévision des pluies. Une plateforme de communication interactive avec chatbot et intelligence artificielle est également en cours de développement pour alerter les citoyens en temps réel. Toutes les actions doivent être finalisées d'ici le 15 juillet. Le ministre insiste sur l'implication des populations et des médias, ainsi que sur un suivi continu avec des rencontres régulières. Le Sénégal adopte une approche scientifique, préventive et collaborative face aux inondations.



Source : https://atlanticactu.com/hivernage-2025-le-compte-...

