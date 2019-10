Hollande: Une ancienne ministre se suicide

La regrettée Vogelaar avait été nommée ministre du Travail en 2007 et s’est attaquée aux problèmes des quartiers les plus défavorisés du pays. Mais après plusieurs épisodes difficiles de sa carrière ministérielle et des désaccords publics avec les dirigeants syndicaux, elle a perdu la confiance de la coalition et s’est retirée.



Au cours des dernières années, elle continuait de soutenir les projets de coopération future entre le PvdA, GroenLinks et le parti socialiste.



Le chef du parti, Lodewijk Asscher, l’a décrite comme “une femme forte, engagée et au grand cœur”.



Le Premier ministre Mark Rutte a qualifié sa mort de tragique. “Elle était une vraie socio-démocrate avec des principes forts”, a-t-il déclaré sur Twitter.