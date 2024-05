Hommage à Khafor Touré, une figure emblématique de la CGIS Il est rare de croiser des leaders dont la vision et le dévouement marquent profondément les institutions qu’ils dirigent. Khafor Touré, à la tête de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS), depuis sa fondation en 2018 jusqu’à son départ en 2024, est sans conteste l’un de ces leaders exceptionnels. Sous sa direction, la CGIS a connu une transformation spectaculaire, passant d'une jeune entreprise sans patrimoine, à un acteur majeur de l'immobilier, avec un portefeuille évalué à 42 milliards de francs Cfa.



La Vision de Khafor Touré



Dès sa prise de fonction en octobre 2018, Khafor Touré s'est engagé à poser des fondations solides pour la CGIS. Ses premières années ont été marquées par la mise en place des outils de pilotage et de management, une phase essentielle pour préparer le terrain des succès futurs. En 2019, alors que l’entreprise cherchait encore sa voie, il a su formuler les premiers projets significatifs et a initié les activités métiers en 2020.



Des réalisations remarquables



Parmi ses nombreuses réalisations, on peut citer la commercialisation réussie du programme Cité des Mamelles et la première phase de Bambilor en 2020, ainsi que le lancement du projet P30 de l’aéroport en 2021. Grâce à son leadership, la CGIS a non seulement réussi à assainir son bilan en 2022, mais a aussi vu son capital social augmenter de manière significative, passant de 400 millions à 3,684 milliards de francs Cfa en octobre 2023.



Une Stratégie d'investissement audacieuse



L’année 2023, sous la houlette de Khafor Touré, a été une année d’investissement massif, posant les jalons pour un avenir prospère. En 2024, la CGIS a démarré la promotion immobilière et le développement de services liés à l’activité immobilière, marquant ainsi l’ouverture d'un nouveau cycle de croissance. Le plan triennal d'investissements 2024-2026, adopté sous son administration, vise à déployer des projets sur toute la chaîne de valeur immobilière, assurant ainsi une autonomie financière durable pour la CGIS.



Un Héritage durable



Le départ de Khafor Touré en 2024, laisse derrière lui un héritage impressionnant et une entreprise solidement ancrée dans le paysage immobilier du Sahel. Son successeur, Ibra Aly Sy, a maintenant la lourde tâche de poursuivre cette dynamique et de porter la CGIS vers de nouveaux sommets.



En célébrant l’ère de Khafor Touré, nous rendons hommage à un leader visionnaire, dont l’impact continuera de se faire sentir pendant de nombreuses années. La CGIS, sous sa direction, a su se transformer et prospérer, devenant une véritable référence dans le secteur immobilier. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futures entreprises et saluons l'arrivée d'Ibra Aly Sy, en espérant qu'il continuera à écrire cette belle histoire de succès et d'innovation. INFORMATION CLES.docx (82.46 Ko)

