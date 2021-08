Hommage à Mansour Sall, le défunt Khalife de Serigne Abass Sall, de 1990 à 2021

Selon son neveu, Serigne Mansour Sall est né en1940 à Saint-Louis du Sénégal et a effectué ses études coraniques à Saint-Louis et Louga. Ensuite, il est parti en Tunisie pour les études Arabo-islamique puis en France a l’université de Sorbonne de Paris, où il a obtenu son doctorat en philosophie Islamique. Ce qui fait de lui un homme plein de civilisations et un intellectuel. D’après son neveu, Serigne Mansour Sall était très proche de son père Serigne Abass Sall. Il est devenu khalife en 1990. Malgré ses connaissances religieuses en l’islam, cet athlète de Dieu était aussi un grand producteur agricole. Jusqu’ici, il était le gestionnaire d’Al KHANAFIA, une université islamique à Louga. Il avait des relations très fraternelles avec les hommes politiques et les autres confréries. C’est cet homme qui nous a quittés hier lundi 16 août 2021, après 31 ans de khalifat, à l’âge de 81ans.