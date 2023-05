Honneur posthume/ Président Macky Sall: "Le Cesti portera désormais le nom de Mame Less Camara" Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 12:48 | | 0 commentaire(s)| L’école de journalisme de l’université, le Cesti portera désormais le nom du défunt journaliste Mame Less Camara. C’est le Président Macky Sall qui l’a annoncé lors de la remise des cahiers de doléances des syndicats au Palais. Mame Less Camara était un journaliste diplômé du Cesti, décédé ce samedi. Il reconnaît que Mame Less Camara était un journaliste accompli, qui mérite d’être donné en modèle à la future génération.



